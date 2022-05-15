Kadıköy'e sessiz veda! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi - Haberler

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Kadıköy'e sessiz veda! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Bu sezon taraftarı önünde son maçına çıkan sarı-lacivertliler kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılmayı garantileyecekti. Hatayspor'u deviren 2. sıradaki Konyaspor ile arasındaki puan farkı 3'e inen sarı-lacivertlilerin, yeşil-beyazlılarla ikili averajı eşit. Genel averajda ise Fenerbahçe'nin 9 gollük ciddi bir üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 37. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi ön elemelerini garantiledi.

Kadıköy'e sessiz veda! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi

KADIKÖY'DE SESSİZ GECE

Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan Fenerbahçe girdiği net fırsatları değerlendiremedi. Hızlı ataklar ve duran toplarla etkili olmak isteyen konuk ekip ise Altay Bayındır'ı geçemedi ve maç 0-0 sona erdi.

Kadıköy'e sessiz veda! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ HAFTAYA KALDI

Puan farkının 3'e indiği 2. sıradaki Konyaspor ile ikili averajda eşit olan sarı-lacivertliler, genel averajda ise rakibinden 9 gol önde. Fenerbahçe ligde son haftaya girilirken Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılmak için büyük bir avantajın sahibi oldu.

Kadıköy'e sessiz veda! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi

Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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