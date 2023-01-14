Kadıköy'deki derbiden sonra bir yıkım daha! Galatasaray, Fenerbahçe'yi farka boğdu

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından sarı-kırmızılıların U19 takımı da sarı-lacivertlileri 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte U19 Süper Ligi'nde lider Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını maç eksiğine rağmen 6'ya yükseltti.

Galatasaray ile Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'nde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 4-0 kazandı.

CANER DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yiğit Demir(kk), 69 ve 72. dakikalarda Caner Doğan ve 90+3. dakikada Mehmet(kk) kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Yusuf Kocatürk ise 20. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GALATASARAY LİDERLİĞİ PERÇİNLEDİ

Bu sonuçla Galatasaray, U19 Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç eksiğine rağmen 6 pauana yükseltti. Liderlik yarışında büyük yara alan sarı-lacivertliler 26 puanda kaldı.