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Kadıköy'de neler oluyor! RAMS Başakşehir, 20 dakikada neye uğradığını şaşırdı

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Fenerbahçe, 3. hafta erteleme maçında sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk 20 dakikasında 3-0 öne geçen sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir'i adeta sahadan sildi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip İlk 20 dakikada 3-0 öne geçti.

Henüz 5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Djiku önünde kalan topa düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Kadıköy'de neler oluyor! RAMS Başakşehir, 20 dakikada neye uğradığını şaşırdı

10. dakikada İrfan Can'ın arka direğe açtığı ortada Tadic topu indirdi ve Leo Duarte topu kendi kalesine yolladı.

Kadıköy'de neler oluyor! RAMS Başakşehir, 20 dakikada neye uğradığını şaşırdı

20. dakikada sahneye çıkan Szymanski, Cemali'nin hatasında ceza sahası yayında topla buluştu. Yıldız futbolcu, uzak köşeye yaptığı plaseyle topu ağlara yolladı ve maçta durum 3-0 oldu.

Kadıköy'de neler oluyor! RAMS Başakşehir, 20 dakikada neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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