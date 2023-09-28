Kadıköy'de neler oluyor! RAMS Başakşehir, 20 dakikada neye uğradığını şaşırdı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip İlk 20 dakikada 3-0 öne geçti.

PERDEYİ DJIKU AÇTI

Henüz 5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Djiku önünde kalan topa düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

DUARTE KENDİ KALESİNE ATTI

10. dakikada İrfan Can'ın arka direğe açtığı ortada Tadic topu indirdi ve Leo Duarte topu kendi kalesine yolladı.

SZYMANSKI'DEN ŞAHANE GOL

20. dakikada sahneye çıkan Szymanski, Cemali'nin hatasında ceza sahası yayında topla buluştu. Yıldız futbolcu, uzak köşeye yaptığı plaseyle topu ağlara yolladı ve maçta durum 3-0 oldu.