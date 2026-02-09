Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
Gençlerbirliği forması giyen Oğulcan Ülgün, rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını görünce pozisyonu devam ettirmeyerek, topu rakibine bıraktı. Bu hareketi sonrası tüm stadyumu Oğulcan'ı centilmenliği nedeniyle ayakta alkışladı.
Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
OĞULCAN ÜLGÜN'DEN FAIR-PLAY ÖRNEĞİ
Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında yıllarca unutulmayacak bir fair-play örneği yaşandı. Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün, 41. dakikada gelen pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını görerek rakip kaleye hücum etmedi.
TARAFTARLAR AYAKTA ALKIŞLADI
Oğulcan Ülgün'ün bu fair-play hareketi sonrası Fenerbahçe tribünleri, deneyimli oyuncu Oğulcan Ülgün'ü ayakta alkışladı.