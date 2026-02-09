Haberler

Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği forması giyen Oğulcan Ülgün, rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını görünce pozisyonu devam ettirmeyerek, topu rakibine bıraktı. Bu hareketi sonrası tüm stadyumu Oğulcan'ı centilmenliği nedeniyle ayakta alkışladı.

  • Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig maçının 41. dakikasında, Gençlerbirliği oyuncusu Oğulcan Ülgün, rakibi Mert Müldür'ün yerde kalması nedeniyle kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda hücum etmedi.
  • Oğulcan Ülgün'ün bu hareketi sonrasında Fenerbahçe tribünleri, oyuncuyu ayakta alkışladı.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

OĞULCAN ÜLGÜN'DEN FAIR-PLAY ÖRNEĞİ

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında yıllarca unutulmayacak bir fair-play örneği yaşandı. Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün, 41. dakikada gelen pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını görerek rakip kaleye hücum etmedi.

Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı

TARAFTARLAR AYAKTA ALKIŞLADI

Oğulcan Ülgün'ün bu fair-play hareketi sonrası Fenerbahçe tribünleri, deneyimli oyuncu Oğulcan Ülgün'ü ayakta alkışladı.

Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Demek ki neymiş futbol sadece futbol değilmiş.Şartlar ne olursa olsun insanlığımızı unutmayacağız.Kazanmak için hersey mübahtır demeyeceğiz.Helal olsun kardesim Ogulcan'a.Stadın değil tüm Türkiye'nin alkışını aldın.Yürekleri ısıttın.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Oyuna girdi, 8 dakikada yaptıklarıyla maçı tek başına kazandırdı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi

Denizdeki tüyler ürperten olayı, tek cümlelik not aydınlattı
Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi

Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi