Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Galatasaray marşı çalan araç, Fenerbahçe taraftarının arasında kaldı

İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar karşılaşma sonrası Kadıköy'de bir araca saldırdı. Galatasaray'a ait olan "Fener ağlama" bestesinin çalındığı aracın sürücüsüyle tartışan sarı-lacivertli taraftarlar, adeta öfkeden çılgına döndü. Camını kırdıkları otomobile büyük maddi hasar veren taraftarlar, çevredeki diğer Fenerbahçeliler tarafından güçlükle yatıştırıldı.