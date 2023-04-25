Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Galatasaray marşı çalan araç, Fenerbahçe taraftarının arasında kaldı
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İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar karşılaşma sonrası Kadıköy'de bir araca saldırdı. Galatasaray'a ait olan "Fener ağlama" bestesinin çalındığı aracın sürücüsüyle tartışan sarı-lacivertli taraftarlar, adeta öfkeden çılgına döndü. Camını kırdıkları otomobile büyük maddi hasar veren taraftarlar, çevredeki diğer Fenerbahçeliler tarafından güçlükle yatıştırıldı.
İstanbulspor karşılaşmasının ardından Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden geçen otomobil sürücüsü ile taraftarlar arasında büyük olay çıktı.
ARACA HASAR VERDİLER
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor 3-3 berabere kaldı. Maçın bitmesinin ardından stadın önünden geçen bir otomobil sürücüsü ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Taraftarlar sürücüsüyle tartıştıkları otomobile tekmelerle saldırdı. Yaşanan gerginlik diğer taraftarların araya girmesiyle son buldu. Saldırı sonucu otomobilde hasar oluştu. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
OTOMOBİLDE "FENER AĞLAMA" ÇALINDI
Fenerbahçe taraftarları otomobilin stadın önünden geçerken Galatasaray taraftarına ait olan "Fener ağlama" tezahüratını çaldığını iddia etti.