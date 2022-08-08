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Kadıköy'de çılgın maç! Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı

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Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 2 kez öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve sezona 1 puanla başladı.

Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Süper Lig'in açılış haftasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi

FENERBAHÇE SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

Jorge Jesus yönetiminde ligde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk dakikalarında rakip kalede etkili olmaya çalıştı ancak arka alanda verdiği büyük boşluklar nedeniyle ciddi tehlikeler atlattı. Mücadelenin 19. dakikasında Enner Valencia penaltıdan attığı golle takımını öne geçirirken, bu gole 29. dakikada konuk ekipte Glumac yanıt verdi. İlk yarının skorunu belirleyen golü ise 45+2. dakikada yine Enner Valencia attı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Kadıköy'de çılgın maç! Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile berabere kaldı

ÜMRANİYESPOR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya etkili başlayan Ümraniyespor, sarı-lacivertlilerin defansta verdiği büyük boşlukları iyi değerlendirirken 67. dakikada Gheorghe takımına beraberliği getiren golü attı. 73. dakikada ise Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'in sebep olduğu penaltıda topun başına geçen Mrsic, topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda baskısını artıran Fenerbahçe aradığı golü 90+2. dakikada Berisha ile buldu ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kadıköy'de çılgın maç! Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile berabere kaldı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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