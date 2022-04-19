Kadıköy'de barış kazandı! Genç yıldız İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti - Haberler

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Kadıköy'de barış kazandı! Genç yıldız İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti

Haberler.com - Spor
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Kadıköy'de barış kazandı! Genç yıldız İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti

Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donets ile barış temalı özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanırken, 15 yaşındaki İsak Vural mücadelede forma giyerek, Fenerbahçe tarihinde A Takım ile maça çıkan en geçen futbolcu oldu.

Ukrayna devi Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe'nin "Shakhtar Donetsk Tour" kapsamında oynadığı özel maçı sarı-lacivertliler 1-0kazandı.

Kadıköy'de barış kazandı! Genç yıldız İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti

VALENCIA GALİBİYETİ GETİRDİ

Ülker Stadı'nda yaklaşık 12 bin kişinin izlediği maçta Fenerbahçe, 26. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle galibiyete uzandı. Mücadelenin 67. dakikasında sarı-lacivertlilerde Attila Szalai sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı.

Kadıköy'de barış kazandı! Genç yıldız İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti

İSAK VURAL TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki futbolcusu İsak Vural ise kulüp tarihine geçti. Genç yıldız, sarı-lacivertli kulübün A Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu. Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Haberler.com - Spor

Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Haberler

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