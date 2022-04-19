Kadıköy'de barış kazandı! Genç yıldız İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donets ile barış temalı özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanırken, 15 yaşındaki İsak Vural mücadelede forma giyerek, Fenerbahçe tarihinde A Takım ile maça çıkan en geçen futbolcu oldu.
Ukrayna devi Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe'nin "Shakhtar Donetsk Tour" kapsamında oynadığı özel maçı sarı-lacivertliler 1-0kazandı.
VALENCIA GALİBİYETİ GETİRDİ
Ülker Stadı'nda yaklaşık 12 bin kişinin izlediği maçta Fenerbahçe, 26. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle galibiyete uzandı. Mücadelenin 67. dakikasında sarı-lacivertlilerde Attila Szalai sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı.
İSAK VURAL TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki futbolcusu İsak Vural ise kulüp tarihine geçti. Genç yıldız, sarı-lacivertli kulübün A Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu. Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Haberler.com - Spor