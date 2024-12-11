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Neye uğradığını şaşırdı: Kadıköy'de bu tezahüratı duyan Ali Koç, maç bitmeden stadı terk etti

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, İspanyol ekibinin ikinci golünün ardından "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, ikinci yarıda ise Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu. Koç da maç bitmeden stattan ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırladı. Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarıda başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

KADIKÖY'DE "ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Bilbao karşısında devrenin sonunda yenilen ikinci golün ardından Ali Koç'u istifaya davet etti. Kadıköy'deki taraftarlar, bir süre "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Öte yandan Fenerbahçeliler, ilk yarının bitiş düdüğü sonrasında soyunma odasına2-0 geride giren takıma da tepki gösterdi.

İKİNCİ YARIDA DA AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI YÜKSELDİ

Fenerbahçeli tribünler, karşılaşmanın ikinci yarısında da, "Ali Koç istifa" "Yönetim istifa" ve, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin?" tezahüratları yaptı. Taraftarlar ayrıca asbaşkan Acun Ilıcalı aleyhine de tezahüratta bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın 71. dakikasında ise, "Aziz Yıldırım" tezahüratında bulundu.

MAÇ BİTMEDEN STATTAN AYRILDI

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, skorun ve gelen tepkilerin ardından, maç bitmeden, 88. dakikada protokol tribününden ayrıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğünden sonra da, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Neye uğradığını şaşırdı: Kadıköy'de bu tezahüratı duyan Ali Koç, maç bitmeden stadı terk etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Fenevliler zorlanma var mı zorlanma :) ;) Yapı diyin yapı ahshshsahsahss

Yorum Beğen51
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Haber YorumlarıVeysel null:

Fenev taraftarı: "Avrupa da da yapı var kanzi yoksa bilirsin BİLBAO YA 5 atardık" HAHAHAHAHAHAHA

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Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıHuseyin Kirilmaz:

Avrupadada yapi var ????

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme8
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