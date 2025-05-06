Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Kadıköy bu sezon rakiplere deplasman değil Fenerbahçe'ye "dertlasman" oldu

Kadıköy bu sezon rakiplere deplasman değil Fenerbahçe'ye
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Beşiktaş'a tek golle mağlup olarak 17 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Sarı-lacivertliler, bu sezon Kadıköy'deki 16 maçta 10 puan kaybetti. Mourinho'nun öğrencileri, Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbilerden puansız ayrıldı. Son iki yılda da şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe için Kadıköy, adeta "dertlasman" oldu.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş'a tek golle mağlup olan Fenerbahçe, 17 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. . Sarı-lacivertliler, ayrıca bu sezon iç sahada yaşadığı sürpriz kayıplarla da şampiyonluğu mucizelere bıraktı.

Bu sezon Ülker Stadı'nda 16 maça çıkan Jose Mourinho'nun öğrencileri bu karşılaşmalarda tam 10 puan kaybetti.

İç sahada Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbilerden puansız ayrılan Fenerbahçe, Samsunspor ile Kayserispor'la da berabere kaldı. Kaybedilen bu 10 puanın 7'si ise son dört karşılaşmada elde edildi.

KADIKÖY "DERTLASMAN" OLDU

Kadıköy'de yaşadığı sürpriz puan kayıpları nedeniyle Fenerbahçe, son iki yılda da şampiyonluğu kaçırmıştı. Kadıköy, Fenerbahçe taraftarı için dertlasman oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi

Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.