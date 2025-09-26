Kaçkar by UTMB: Türkiye'nin İlk Ultra Dağ Maratonu Rize'de Başlıyor

Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı "Kaçkar by UTMB", 27-28 Eylül'de Rize'de gerçekleştirilecek.

Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye etabı, "Kaçkar by UTMB" ismiyle Çamlıhemşin Kaçkar Dağları'nda yapılacak. Organizasyona katılacak sporcular, "Kaçkar 50K" ve "Kaçkar 20K" parkurlarında dereceye girmek için koşacak.

Organizasyonla ilgili bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yarışların 2025 ila 2030'da Rize'de yapılmasının UTMB tarafından onaylandığını belirtti.

Kentin 2030'a kadar bu yarışlara ev sahipliği yapacağını dile getiren Baydaş, organizasyona hazırlık sürecinin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü vurguladı.

Baydaş, spor turizmi açısından önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını dile getirerek, "Yarın inşallah Sayın Bakanımızın da teşrifiyle gerçekleştirmiş olacağız. Bizim en büyük gücümüz, en büyük fırsatımız Kaçkar Dağları'nın ve yaylalarımızın spor turizmi açısından değerlendirilmesi adına bir mihenk taşı, bir köşe taşı olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ise Türkiye'nin spor turizmi potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Temurci, Bakanlık olarak belirli il ve yöreleri spor turizmi destinasyonu olarak konumlandırmak istediklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"UTMB'nin bütün yarışları aslında dünyanın marka dağ şehirlerinde yapılıyor. Burayı da biz Türkiye'nin dağ sporları, doğa sporlarının merkezi olarak aslında konumlandırmak istiyoruz. Sayın Valimin bahsettiği dağ koşusu, motosikletle ilgili burada şu anda yapılan çalışmalar var. Şu anda tarihini vermemekle birlikte çok kısa bir zaman içerisinde motosiklet ile ilgili bir yarışı da inşallah bölgeye kazandıracağız."

Temurci, Türkiye'de farklı bölgelerde farklı spor branşları üzerine çalışmalar yaptıklarına değinerek, "Bu bölgeyi dağ sporlarının, eko-turizmin, macera turizminin merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz. Biz Türkiye'de turizmdeki bu başarı hikayesini spor turizminde de yakalamak için bu çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

UTMB CEO'su Frederic Lenart da çok sayıda sporcunun organizasyona katılacağını ifade ederek, "Yarın burada yarışta hepimiz bu duygularla koşacağız. Selin olmasına çok üzüldük ama buna rağmen 20K ve 50K yarışlarını koşabiliyor olduğumuz için çok mutluyuz. Yarışın sonunda da bu heyecanı hep birlikte paylaşacağız." diye konuştu.

Toplantıda, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ile Kaçkar By UTMB Yarış Direktörü Johan Essl da yer aldı.