Milli halterci Kaan Kahriman'dan gümüş madalya

Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nda erkekler 79 kiloda mücadele eden Kaan Kahriman, gümüş madalya kazandı.

Gürcistan'ın Batum kentinde organize edilen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde 2 milli sporcu podyuma çıktı. Erkekler 79 kiloda Kaan Kahriman koparma müsabakasında 156 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Mili sporcu, silkmede 181 ile beşinci toplamda da 337 kiloluk derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

Kadınlar 69 kiloda Nuray Güngör ise koparmada 102 kilo ile altıncı, silkmede 126 kilo ve toplamda 228 kiloluk derecesiyle yarışmasını dördüncü olarak tamamladı. - İSTANBUL

