Haberler

Milli halterci Kaan Kahriman'dan gümüş madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batum'da düzenlenen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nda Kaan Kahriman, erkekler 79 kilo kategorsisinde koparmada 156 kiloluk kaldırışla gümüş madalya elde etti.

Gürcistan'ın Batum kentinde organize edilen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde 2 milli sporcu podyuma çıktı. Erkekler 79 kiloda Kaan Kahriman koparma müsabakasında 156 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Mili sporcu, silkmede 181 ile beşinci toplamda da 337 kiloluk derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

Kadınlar 69 kiloda Nuray Güngör ise koparmada 102 kilo ile altıncı, silkmede 126 kilo ve toplamda 228 kiloluk derecesiyle yarışmasını dördüncü olarak tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

