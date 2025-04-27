Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Esad'ın kuzeni, Suriye'de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti

Esad'dan Suriye'yi kana bulama hazırlığı! 150 bin kişilik ordu iddiası
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

Özel'den 1 Mayıs için Taksim'e çağrı istedi, aldığı yanıtla şok oldu
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

"Türkiye test ediliyor, depremler yapay"

Kaan Ayhan Sakatlıktan Dönerek Eyüpspor Karşısında Forma Giydi

Kaan Ayhan Sakatlıktan Dönerek Eyüpspor Karşısında Forma Giydi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, 3 maç aradan sonra sakatlığının ardından Eyüpspor maçında forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, sakatlığının ardından 3 maç sonra Eyüpspor karşısında forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan sakatlığının ardından ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı. En son Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde forma giyen Ayhan, 3 maç sonra formasına kavuştu. 30 yaşındaki futbolcu, 46. dakikada da Przemyslaw Frankowski'nin yerine oyuna dahil oldu.

Kaan Ayhan, bu süreçte ligde Samsunspor ve Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Konyaspor maçlarda yer almadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.