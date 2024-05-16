Kaan Ayhan İkinci Kez Baba Oldu
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, ikinci kez baba olma sevincini yaşadı. Ayhan çiftinin ilk çocukları Karan, 2022 yılında dünyaya gelmişti.
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, ikinci kez baba olma sevincini yaşadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kaan Ayhan ve değerli eşi Aylin Betül Ayhan'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kaan ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Kayla'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." denildi.
Ayhan çiftinin ilk çocukları Karan, 2022 yılında dünyaya gelmişti.