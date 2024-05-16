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Kaan Ayhan İkinci Kez Baba Oldu

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Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, ikinci kez baba olma sevincini yaşadı. Ayhan çiftinin ilk çocukları Karan, 2022 yılında dünyaya gelmişti.

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, ikinci kez baba olma sevincini yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kaan Ayhan ve değerli eşi Aylin Betül Ayhan'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kaan ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Kayla'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." denildi.

Ayhan çiftinin ilk çocukları Karan, 2022 yılında dünyaya gelmişti.

Kaynak: AA / Spor

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