Haberler

Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Juventuslu futbolcu Lloyd Kelly, Galatasaray maçı sonrası kendi taraftarları tarafından ırkçı saldırılara maruz kaldığını açıkladı. Kelly, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Eleştiriler hayat boyunca sporda vardır. Ben bunu her zaman kabul ettim. Herkesin kendi görüşünü ifade etme hakkı vardır ama bunu kabul etmeyeceğim. Sözlerin ve davranışların sonuçları da olur." dedi.

  • Juventus savunma oyuncusu Lloyd Kelly, Galatasaray maçı sonrası Juventus taraftarları tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.
  • Lloyd Kelly, kendisine yönelik 'Hayvanat bahçesine geri dön' mesajını sosyal medyada paylaştı.
  • Lloyd Kelly, ırkçı söylemleri kabul etmeyeceğini belirtti.

Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'ın ırkçı saldırılara maruz kalmasının ardından bir skandal da Galatasaray- Juventus maçının ardından yaşandı.

JUVENTUS TARAFTARINDAN KELLY'E IRKÇI SALDIRI

Juventus'un savunma oyuncusu Lloyd Kelly, Galatasaray karşısında alınan 5-2'lik mağlubiyetin ardından çirkin bir saldırı ile karşı karşıya geldi. 74. dakikada Noa Lang'ın ve 86. dakikada Sacha Boey'in golünde hata yapan Kelly'e Juventus taraftarları tarafından ırkçı söylemler kullanıldı.

Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

'HAYVANAT BAHÇESİNE GERİ DÖNEN'

Kelly, kendisine yapılan "Hayvanat bahçesine geri dön" şeklindeki mesajını sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

'BUNU KABUL ETMEYECEĞİM'

27 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu, yaptığı paylaşımda "Eleştiriler hayatın ve sporun bir parçası, bunu her zaman kabul ettim. Herkesin kendi fikrine hakkı var. Ama bunu kabul etmeyeceğim. Sözlerin ve eylemlerin bir anlamı vardır ve sonuçları da olur." ifadelerini kullandı.

Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

Fatih Kayalı
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

JUVENTUS PARA KARŞILIĞI MAÇI SATTI BENCE EN BUYUK FENER

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıveliidi0619:

come to Galatasaray bro

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi

Kante, maça saatler kala Fener taraftarını korkuttu
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Kadıköy'e geri dönen Vitor Pereira'dan basın toplantısına damga vuran sözler

Basın toplantısına damga vuran an
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi

Kante, maça saatler kala Fener taraftarını korkuttu
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca insanı isyan ettiren krizin perde arkası ortaya çıktı