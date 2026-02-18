Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'ın ırkçı saldırılara maruz kalmasının ardından bir skandal da Galatasaray- Juventus maçının ardından yaşandı.

JUVENTUS TARAFTARINDAN KELLY'E IRKÇI SALDIRI

Juventus'un savunma oyuncusu Lloyd Kelly, Galatasaray karşısında alınan 5-2'lik mağlubiyetin ardından çirkin bir saldırı ile karşı karşıya geldi. 74. dakikada Noa Lang'ın ve 86. dakikada Sacha Boey'in golünde hata yapan Kelly'e Juventus taraftarları tarafından ırkçı söylemler kullanıldı.

'HAYVANAT BAHÇESİNE GERİ DÖNEN'

Kelly, kendisine yapılan "Hayvanat bahçesine geri dön" şeklindeki mesajını sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

'BUNU KABUL ETMEYECEĞİM'

27 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu, yaptığı paylaşımda "Eleştiriler hayatın ve sporun bir parçası, bunu her zaman kabul ettim. Herkesin kendi fikrine hakkı var. Ama bunu kabul etmeyeceğim. Sözlerin ve eylemlerin bir anlamı vardır ve sonuçları da olur." ifadelerini kullandı.