Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı

İtalya Serie A ekibi Juventus, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek adını gözünü Süper Lig'e çevirdi.

OOSTERWOLDE JUVENTUS'UN RADARINDA

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi Jayden Oosterwolde, gösterdiği performansla Juventus'un radarına girdi. İtalyan devi Juventus'un Hollandalı savunmacı için ocak ayında Kanarya'nın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

İSTENEN BONSERVİS EN AZ 20 MİLYON EURO

Oosterwolde'nin satışına sıcak bakmayan Fenerbahçe, yıldız isim için 20 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, deneyimli ismi 7 milyon euro ve üzeri bir rakama satması durumunda, anlaşma gereği elde edilen kârın %30'unu Parma'ya ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Oosterwolde, bu sezon oynadığı 21 maçta skora katkı yapamadı.