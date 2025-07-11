Juventus'tan Victor Osimhen kararı

Juventus'tan Victor Osimhen kararı
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Golcü arayışlarını sürdüren Serie A devi Juventus, Victor Osimhen transferinden tamamen çekildi. Osimhen'in Galatasaray ya da Al Hilal'e transfer olması bekleniyor.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için İtalya Serie A ekibi Juventus, bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. İtalyan devinde sıcak bir gelişme yaşandı.

OSIMHEN'DEN VAZGEÇTİLER

Sport Mediaset'te yer alan habere göre; İtalyan devi Juventus, Victor Osimhen transferinden tamamen çekildi. Haberde, Torino ekibinin başka bir golcü arayışına geçtiği ve daha uygun maliyetli oyunculara yöneleneceği belirtildi. Vlahovic'in takımdan ayrılmasıyla birlikte Juventus'un 2 santrfor transfer edeceği dile getirildi.

YA GALATASARAY YA AL HILAL

Haberin devamında Osimhen için istekli 2 kulübün kaldığı ve Nijeryalı oyuncunun yeni adresinin ya Galatasaray ya da Suudi Arabistan ekibi Al Hilal olacağı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik muazzam bir performans ortaya koydu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Yaaa ben yazıyorum aylardır. Başkantakımda oynayamaz. Seyredenler neden alsınlar ki oshimeni. Öyle her lig bizimle gibi mi. Hakemler. Çaldığı düdüğü atar gider. Bakın hiç nir lig de oynayamaz. Dilerim gider niz de görürüz. Ama Pshimen efendi bu sene bizim ligde de oynatmayan sizi demesi demeyin. Hakemler külahıma önüne koydular demektir. Sabreder görürüz inşallah. OY NA YA MAZ başka ligde.

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Haber YorumlarıDadak:

GS bu paralara alınacak oyuncu takım dengesini ve bütçeyi sarsarak önümüzdeki yıllarda sorun teşkil eder

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Oshimen'i Beşiktaş yada Fenerbahçr alsa 3 maç üst üste oynayamaz. İki üç maçta nir kırmızıdan atılır kesinlikle. Çok isterim almalarını. O zaman görürsünüz keapsarayı.

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