Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir

Transfer edecekler mi? Dünya devinden Osimhen için resmi açıklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in Juventus ile anılmasının ardından İtalyan devinden açıklama geldi. Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Nijeryalı santraforu transfer etmek istedikleri yönünde çıkan spekülasyonlara, "Victor Osimhen'i istemiyoruz. Medya, baskı kurmak için böyle haberler yapıyor. Biz ilgilenmiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Süper Lig devi Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in Juventus ile anılmasının ardından İtalyan devinden açıklama geldi.

"İSTEMİYORUZ"

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Nijeryalı santraforu transfer etmek istedikleri yönünde çıkan spekülasyonlara yanıt verdi. Beyaz TV'ye konuşan Giuntoli, "Victor Osimhen'i istemiyoruz. Medya, baskı kurmak için böyle haberler yapıyor. Biz ilgilenmiyoruz" dedi.

41 GOLE KATKI SAĞLADI

Victor Osimhen bu sezon 38 maçta Galatasaray forması giydi ve 33 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı.

Transfer edecekler mi? Dünya devinden Osimhen için resmi açıklama
Haberler.com / Barış Polat - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.