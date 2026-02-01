Juventus'tan Icardi için resmi açıklama
İsmi Juventus ile anılan Mauro Icardi için İtalyan kulübünden resmi açıklama geldi. Juventus Futbol Direktörü Chiellini, Icardi transferi hakkında konuşarak "Mauro Icardi konusu sadece fikirden ibaretti, böyle bir transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir şey olmadı." dedi.
İsmi İtalya Serie A ekibi Juventus ile anılan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için İtalyan kulübünden resmi açıklama geldi.
JUVENTUS'TAN ICARDI AÇIKLAMASI
Juventus, Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi transfer etmek için harekete geçerken, bu hamlenin son bulduğu açıklandı.
''TRANSFER GERÇEKLEŞMEYECEK''
Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, yıldız golcüyü transfer etmeyeceklerini açıklayarak, "Bu sadece bir fikirdi, transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Icardi, bu maçlarda 11 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı.