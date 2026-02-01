Haberler

Juventus'tan Icardi için resmi açıklama

Juventus'tan Icardi için resmi açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsmi Juventus ile anılan Mauro Icardi için İtalyan kulübünden resmi açıklama geldi. Juventus Futbol Direktörü Chiellini, Icardi transferi hakkında konuşarak "Mauro Icardi konusu sadece fikirden ibaretti, böyle bir transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir şey olmadı." dedi.

  • Juventus, Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi transfer etmeyecek.
  • Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, Icardi'nin Juventus'a önerildiğini ancak herhangi bir teklif, görüşme veya ilerleme olmadığını belirtti.
  • Mauro Icardi, bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta 11 gol ve 2 asist yaptı.

İsmi İtalya Serie A ekibi Juventus ile anılan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için İtalyan kulübünden resmi açıklama geldi.

JUVENTUS'TAN ICARDI AÇIKLAMASI

Juventus, Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi transfer etmek için harekete geçerken, bu hamlenin son bulduğu açıklandı.

''TRANSFER GERÇEKLEŞMEYECEK''

Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, yıldız golcüyü transfer etmeyeceklerini açıklayarak, "Bu sadece bir fikirdi, transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Icardi, bu maçlarda 11 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

Savaşın eşiğindeki İran ve ABD Türkiye'de bir araya gelecek
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıcf8n7dmgdj:

??????piicardi salatasarayda kaldı ))))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Aynen, mayista elindeki kupayiii...

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba

İngiltere, Fransa, İtalya derken aldığı son teklif bomba
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı

Dünyanın en büyük havayolu şirketi ama rezalet de büyük!
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba

İngiltere, Fransa, İtalya derken aldığı son teklif bomba
Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı

Beşiktaş'a önerdiği futbolcuyu sosyal medyadan duyurdu