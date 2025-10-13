Haberler

Juventus pes etti! Kenan Yıldız'ın istediği maaşı verecekler

Juventus pes etti! Kenan Yıldız'ın istediği maaşı verecekler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Juventus pes etti! Kenan Yıldız'ın istediği maaşı verecekler
Son 2 sezonda büyük bir çıkış yakalayan ve Juventus'un A takımına kadar yükselen Kenan Yıldız, kulübünden yeni sözleşme kapsamında yıllık 6 milyon euro talep etmişti. İtalyan devi, Kenan Yıldız'ın talep ettiği yıllık 6 milyon euro maaşını kabul etti.

İtalya Serie A ekibi Juventus, yeni sözleşme görüşmelerinde bulunduğu Kenan Yıldız'ın maaş talebini hakkında kararını verdi.

YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYORDU

Son iki sezonda muhteşem bir çıkış yakalayan ve A takıma yükselerek takımın bir numaralı yıldızı haline gelen Kenan Yıldız, İtalyan ekibinden yeni sözleşmeyle birlikte yıllık 6 milyon euro maaş talebinde bulunmuştu.

JUVENTUS PES ETTİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, ilk başlarda milli oyuncunun bu talebini fazla buldu ancak 20 yaşındaki yıldıza birçok takımın talip olması sonucu geri adım attı. Haberde, Juventus'un yeni sözleşme konusunda Kenan Yıldız'ın istediği maaşı vermeyi kabul ettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon 12 karşılaşmada görev yapan Kenan, bu maçlarda 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Acil servisler dolup taşıyor! 100 hastadan 13'ü influenza

Acil servisler dolup taşıyor! 100 kişiden 13'ü bu hastalıktan muzdarip
Kayserispor'a hoca dayanmıyor! Son 11 sezondaki rakam inanılmaz

Bu takıma hoca dayanmıyor: 11 sezonda 23 teknik adam
