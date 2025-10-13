Juventus pes etti! Kenan Yıldız'ın istediği maaşı verecekler

İtalya Serie A ekibi Juventus, yeni sözleşme görüşmelerinde bulunduğu Kenan Yıldız'ın maaş talebini hakkında kararını verdi.

YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYORDU

Son iki sezonda muhteşem bir çıkış yakalayan ve A takıma yükselerek takımın bir numaralı yıldızı haline gelen Kenan Yıldız, İtalyan ekibinden yeni sözleşmeyle birlikte yıllık 6 milyon euro maaş talebinde bulunmuştu.

JUVENTUS PES ETTİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, ilk başlarda milli oyuncunun bu talebini fazla buldu ancak 20 yaşındaki yıldıza birçok takımın talip olması sonucu geri adım attı. Haberde, Juventus'un yeni sözleşme konusunda Kenan Yıldız'ın istediği maaşı vermeyi kabul ettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon 12 karşılaşmada görev yapan Kenan, bu maçlarda 5 gol attı ve 6 asist yaptı.