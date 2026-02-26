Haberler

Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 63 yaşındaki bir kişi, Juventus – Galatasaray maçını izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

  • Antalya'da 63 yaşındaki bir kişi Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirdi.
  • Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen 63 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki 5-2'lik galibiyetin avantajıyla toplamda 7-5'lik skorla son 16 turuna yükseldi. Maçtan sonra ise Antalya'da 63 yaşındaki bir vatandaşın karşılaşmayı izlediği sırada fenalaştığı ortaya çıktı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgilere göre maç esnasında kalp krizi geçiren vatandaş için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen 63 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

yani bu kadar rezil oynayınca, ne yapsın zavallı taraftar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal

Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal