Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Antalya'da 63 yaşındaki bir kişi, Juventus – Galatasaray maçını izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki 5-2'lik galibiyetin avantajıyla toplamda 7-5'lik skorla son 16 turuna yükseldi. Maçtan sonra ise Antalya'da 63 yaşındaki bir vatandaşın karşılaşmayı izlediği sırada fenalaştığı ortaya çıktı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Edinilen bilgilere göre maç esnasında kalp krizi geçiren vatandaş için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen 63 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili gerekli işlemler başlatıldı.