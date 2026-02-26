Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki 5-2'lik galibiyetin avantajıyla toplamda 7-5'lik skorla son 16 turuna yükseldi. Maçtan sonra ise Antalya'da 63 yaşındaki bir vatandaşın karşılaşmayı izlediği sırada fenalaştığı ortaya çıktı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgilere göre maç esnasında kalp krizi geçiren vatandaş için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen 63 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili gerekli işlemler başlatıldı.