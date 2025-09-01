Juventus, Edon Zhegrova ile Anlaştı

Juventus, Edon Zhegrova ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Serie A ekibi Juventus, Lille'den Kosovalı futbolcu Edon Zhegrova'yı renklerine kattığını duyurdu. Zhegrova, geçen yıl sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.

İtalya Serie A ekibi Juventus, Lille forması giyen Kosovalı futbolcu Edon Zhegrova'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

İtalyan temsilcisi Juventus, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Juventus, Fransız ekibi Lille'den 26 yaşındaki futbolcu Edon Zhegrova'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Kosavalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle geçen yılın aralık ayından bu yana forma giyemedi.

Zhegrova, geçtiğimiz sezon sakatlık yaşadığı Aralık ayına kadar olan bölümde Fransa Ligue 1'de çıktığı 12 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti

Ünlü iş insanı borç listesi bırakıp hayatına son verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti

Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.