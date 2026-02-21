Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, Como'ya 2-0 yenildi

İtalya'nın Juventus takımı, Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, Como'ya 2-0 yenilerek üst üste 5. maçında galibiyet alamadı. Galatasaray ise Juventus ile 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında karşılaşacağı İtalya'nın Juventus takımı, ligde Como'ya 2-0 yenildi.

Siyah-beyazlı takım, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Allianz Stadı'nda Como'yu konuk etti. Müsabakanın 11. dakikasında Mergim Vojvoda'nın golüyle 1-0 öne geçen Como, ilk yarıyı üstün tamamladı. Misafir takım, maçın 61. dakikasında Maxence Caqueret'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı maçta 83 dakika sahada kaldı.

Torino temsilcisi, üst üste 5. resmi maçını kazanamadı. Como ise Serie A'daki 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Galatasaray, İstanbul'da 5-2 mağlup ettiği Juventus ile 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
