Haberler

Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak

Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Kış Olimpiyatları'nda olimpiyat rekor kırıp altın madalya kazanan ve yarış sonrası fermuar açtığı anların viral olmasıyla yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde ettiği iddia edilen sürat patencisi Jutta Leerdam, yarış esnasında giydiği kıyafetini açık artırmaya çıkardı. Leerdam, elde edeceği geliri çocukken buz patenine başladığı Pijnacker buz pateni kulübüne bağışlayacak.

  • Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam, 2026 Kış Olimpiyatları'nda 1000 metre yarışında olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
  • Jutta Leerdam, şampiyonluk sırasında giydiği buz pateni kıyafetini açık artırmaya çıkardı ve elde edeceği geliri çocukken başladığı Pijnacker buz pateni kulübüne bağışlayacak.
  • Açık artırmadaki kıyafet için en yüksek teklif 2.400 euro oldu.

2026 Kış Olimpiyatları'nda 1000 metre sürat pateninde olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanan Hollandalı sporcu Jutta Leerdam, yarış sonrası fermuarını açmış ve bu anların viral olmasıyla kısa süre içerisinde ünlenmişti. Genç sporcunun fermuarını açtığı anların milyonlarca kez izlenmesinin ardından yaklaşık 1 milyon dolar kazandığı iddia edildi.

YARIŞTA GİYDİĞİ KIYAFERLERİNİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARDI

Hollandalı sporcu Jutta Leerdam, şampiyonluk sırasında giydiği artistik buz pateni kıyafeti için sürpriz bir adım atarak kıyafetlerini açık artırmaya çıkardı.

GELİRİ BUZ PATENİ KULÜBÜNE BAĞIŞLAYACAK

Hollanda basınındaki haberlere göre; Açık artırmaya çıkarılan Leerdam'ın kıyafeti için ilk tekliflerin geldiği ve en yüksek teklifin 2 bin 400 euro olduğu belirtildi. Leerdam'ın elde edeceği geliri çocukken buz patenine başladığı Pijnacker buz pateni kulübüne bağışlayacağı aktarıldı.

HEM OLİMPİYAT REKORU HEM DE ALTIN MADALYA

27 yaşındaki Leerdam, 1.12.31'lik derecesiyle hem olimpiyat rekorunu kırıp hem de altın madalyaya ulaşarak önemli bir gelirin de sahibi olmuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

BRAVO GÜZEL KADIN.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

6 aydır yoğun bakımda olan genç oyuncu için kan çağrısı
İngiltere'de sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak

Sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak