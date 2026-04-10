Junior Olaitan: "Son maça kadar mücadele etmeye devam edeceğiz"

Beşiktaş'ın Beninli oyuncusu Junior Olaitan, Antalyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Son maça kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Junior Olaitan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Derbi müsabakasının ardından ligde yeniden galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Olaitan, "Bugün güzel bir performans gösterdik. Derbi maçı kaybetmek çok üzücü ve acı verici. Derbileri kaybetmek her zaman üzücüdür. Türk futbol tarihinde derbilerin önemini de biliyoruz. Ama o maçı geride bıraktık. Ligin sonuna kadar oynayacağımız bütün maçlara odaklanacağız. Uğruna oynamamız ve savaşmamız gereken bir şeyler var. Biz de son maça kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Sezonun geri kalanında oynayacakları maçlara odaklandıklarını belirten Beninli orta saha, "Hedefimiz tabii ki de Türkiye Kupası. Ama ligde kalan maçları da oluruna bırakmayacağız. Ligde en azından ikinci olabilmek için kalan tüm maçlarda elimizden gelen en iyi performansı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Orta saha pozisyonuna geri dönmek güzel"

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın vereceği her göreve hazır olduğunu söyleyen Junior Olaian, "Her zaman söylediğim gibi; Beşiktaş çok iyi ve büyük bir kulüp. Bu kulüpte her pozisyonda oynamaya hazır olmanız gerekiyor. Ben de her pozisyona uyum sağlamaya çalışıyorum. Orta sahada oynamayı seviyorum ama hocamız benden kanatta oynamamı isterse de oynarım. Orta saha pozisyonuna geri dönmek güzel fakat galip gelmek daha güzel" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

