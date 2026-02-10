2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda German sporcu Julia Taubitz, kızak tek kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak tarih yazdı. Üst üste 8 olimpiyat şampiyonluğu ile Alman sporcular, kış oyunları tarihinin en uzun altın madalya serisini elde etti.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kızak tek kadınlar kategorisinde Alman Julia Taubitz, altın madalya elde etti.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde kızak tek kadınlar müsabakaları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.
Julia Taubitz, 3 dakika 30.625 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.
Bu kategoride üst üste 8 olimpiyat şampiyonluğu kazanan Alman sporcular, kış oyunları tarihinin en uzun altın madalya serisini yakaladı.
Letonyalı Elina Bota, 0.918 saniye geride gümüş, ABD'li Ashley Farquharson ise 0.957 saniye farkla bronz madalya elde etti.