Judoya Yönlendirilen Üç Kız Kardeşin Olimpiyat Hedefi

Güncelleme:
Konya'da judoya yönlendirilen üç kız kardeş, destekleriyle büyük başarılara imza atacaklarına inanıyor. 12 yaşındaki Emilia, olimpiyat madalyası hedefliyor ve kardeşleriyle birlikte antrenman yaparak başarı için mücadele ediyorlar.

Konya'da judoya yönlendirilen üç kız kardeş, birbirlerine verdikleri destekle büyük başarılara imza atacaklarına inanıyor.

Abdullah ve Aiya Küçükkaraca çifti, çok hareketli olduğunu düşündükleri büyük kızları Emilia Küçükkaraca'nın 6 yaşında judoyla ilgilenmesini sağladı.

Bu sporu çok seven Emilia, kendisi gibi hiperaktif olan kardeşleri Khaiya ve Emine Elif'in de judoyla ilgilenmesi için öncülük etti.

Spor salonunda birlikte ter döken üç kız kardeş, tatamide milli formayı terletmenin hayalini kuruyor.

"Türkiye'ye 3 olimpiyat madalyası getirmek istiyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu olan 12 yaşındaki Emilia Küçükkaraca, AA muhabirine, minikler kategorisinde müsabakalara çıktığını söyledi.

Kardeşleriyle aynı sporu yapmaktan büyük keyif aldığını vurgulayan Emilia, "Kardeşim Khaiya, ardından Emine Elif benden görerek bu spora başladı. Ben bir nevi kardeşlerime öncülük ediyorum. Türkiye'ye 3 olimpiyat madalyası getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl okul sporları müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olduğuna değinen Emilia, iller arasında yapılan turnuvada da üçüncü olduğunu dile getirdi.

Kentteki turnuvalarda onlarca birinciliğinin bulunduğu belirten Emilia Küçükkaraca, bu yıl yıldızlarda Türkiye şampiyonu olmak istediğini ifade etti.

"Antrenmanlara beraber gidip geliyoruz"

Süper minikler kategorisinde ter döken 10 yaşındaki Khaiya Küçükkaraca ise judonun çok ilgisini çektiğini aktardı.

Kardeşleriyle aralarında güzel bir ortam oluşturduklarını kaydeden Khaiya, şöyle devam etti:

"Antrenmanlara beraber gidip geliyoruz. Maça çıkan kardeşimizi destekliyoruz. Hep beraber bu sporla ilgilendiğimiz, birbirimize destek çıktığımız için kendimizi daha iyi hissediyoruz. Geçen yıl il seçmelerinde süper miniklerde ikinci oldum. Aynı zamanda 2023'te düzenlenen 7. Türk Dil Kupası'nda üçüncü oldum. Bu şampiyonada bir yıl sonra da şampiyon oldum. İlk hedefim minikler Türkiye şampiyonasında şampiyon olmak."

Ailenin en küçüğü 7 yaşındaki Emine Elif Küçükkaraca da süper minikler kategorisinde il seçmelerinde tatamiye çıktığı iki turnuvadan altın ve gümüş madalyayla ayrıldığını söyledi.

Çok eğlendiğini anlatan Emine Elif, "Ben de olimpiyatlara katılıp birinci olmak istiyorum. Ablalarımın katıldığı her müsabakada birinci olmasını istiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
