Judo: Yıldızlar Balkan Şampiyonası Spor Haberleri Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 17 madalya elde etti. Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 17 madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kozani kentinde 10 ülkenin katılımıyla başlayan organizasyonun ilk günü sona erdi. Judokalar, 11 sıklette 6 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Organizasyonun ilk günü madalya kazanan sporcular şunlar: Kadınlar 32 kilo: Havva Sena Toprak (Altın), Vuslat Başak (Gümüş). 36 kilo: Livanur Kayır (Altın), Fatma Zehra Meki (Gümüş). 40 kilo: Ezgi Topçu (Altın), Rojda Kanat (Gümüş). 44 kilo: Elif Kılıç (Altın), Elif Azra Külak (Gümüş). 48 kilo: Semanur Yeşiltaş (Bronz). Erkekler 34 kilo: Taha Baran Aşık (Gümüş). 38 kilo: Mehmet Ali Uçar (Bronz). 42 kilo: Mücahit Alıcı (Altın), Süleyman Tekin (Bronz). 46 kilo: Ömer Faruk Pınar (Bronz). 50 kilo: Enes Bilge (Gümüş). 55 kilo: Emin Levent Yelkenci (Altın), Emir Öztekin (Gümüş). Şampiyona yarın sona erecek Yarın yapılacak müsabakalarla şampiyona tamamlanacak. Son gün mücadelelerinde madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar: Kadınlar 52 kilo: Rümeysa Hatice Kılıçkaya, Duru Yılmaz. Kadınlar 57 kilo: Büşra Karuç, Işıl Sinem Aydın. Kadınlar 63 kilo: Behiye Korkmaz, Yaren Sala. Kadınlar +63 kilo: Nisanur Serin, Ela Naz Yahşi. Erkekler 60 kilo: Resul Taştan, Numan Onay. Erkekler 66 kilo: Arda Aydın, Mustafa Beyazıt Yıldırım. Erkekler 73 kilo: Şehmus Ay, Alper Koçak. Erkekler +73 kiloda: Yusuf Özel, Mustafa Terzioğlu. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Gümüş Spor Haberler

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