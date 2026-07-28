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Sivaslı Judocu Eymen Şahingöz, Türkiye Şampiyonu Oldu

Sivaslı Judocu Eymen Şahingöz, Türkiye Şampiyonu Oldu
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Tokat'ta düzenlenen Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 46 kiloda mücadele eden Sivaslı sporcu Eymen Şahingöz, rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı ve Türkiye şampiyonu oldu. 67 ilden bin 456 sporcunun katıldığı organizasyonda elde edilen bu başarı, Sivas spor camiasında büyük sevinç yarattı.

Tokat'ta düzenlenen Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Sivaslı sporcu Eymen Şahingöz, 46 kilogram kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Sivaslı judocu Eymen Şahingöz, Tokat'ta düzenlenen Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde Tokat'ta gerçekleştirilen organizasyonda antrenörü Fatih Akşin yönetiminde mücadele eden Eymen Şahingöz, 46 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

67 ilden bin 456 sporcunun katıldığı şampiyonada elde edilen bu önemli başarı, Sivas spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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