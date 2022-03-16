Judo hareketlerini il birinciliği için yaptılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Judo hareketlerini il birinciliği için yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Judo hareketlerini il birinciliği için yaptılar

Malatya'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo İl Birinciliği Şampiyonası Müsabakaları tamamlandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo İl Birinciliği Şampiyonası Müsabakaları tamamlandı. 100'e yakın sporcu öğrenci, Judo hareketlerini il birinciliği için yaptılar.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çok amaçlı Spor Salonunda yapılan, Okul Sporları Küçükler Judo İl Birinciliği şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti.

Dereceye giren sporcular Nisan ayında Şanlıurfa'da yapılacak olan gurup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Okul Sporları Küçükler Judo İl Birinciliği Şampiyonası Müsabakaları sonrasında, 32 Kg Ceren Behiye Doymaz,36 Kg Hatice Şükran Katar, 44 Kg Elif Gözükara,57 Kg Sude Çilen Altan,52 Kg Elif Cici, 48 Kg Ecenaz Dede,34 Kg Hasan Kayra Kılınç,34 Kg Yusuf Keskin, 44 Kg Berat Kalın ve 42 Kg Zafer Namlı dereceye girerek, grup şampiyonasında Malatya'yı temsil etme hakkını elde ettiler. - MALATYA

Judo hareketlerini il birinciliği için yaptılar

Judo hareketlerini il birinciliği için yaptılar

Judo hareketlerini il birinciliği için yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik, Malatya, Judo, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title