Jude Bellingham, Omzundan Ameliyat Oldu: 3 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

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Real Madrid'de forma giyen İngiliz futbolcu Jude Bellingham, sol omzundan yapılan başarılı bir ameliyatın ardından 3 ay sahalardan uzak kalacak. Bellingham, geçtiğimiz sezon 58 maça çıkarak 15 gol kaydetmişti.

İspanya ekibi Real Madrid'de omzundan ameliyat edilen İngiliz futbolcu Jude Bellingham, 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid Kulübü, Bellingham'ın uzun süredir sakatlığının bulunduğu sol omzundan başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Rehabilitasyon süreci başlayan 22 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.

Geçen sezon Real Madrid'de 58 maça çıkan Bellingham, 15 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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