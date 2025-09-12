Haberler

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Güncelleme:
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Jota Silva, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Havalimanında kendisini karşılayan taraftarlara teşekkür eden Jota, Beşiktaş'ta oynayacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Jota Silva, İstanbul'a geldi.

TARAFTARLAR KARŞILADI

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Portekizli futbolcuyu, burada siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

"ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Jota Silva, "Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Jota, "Bizlere ve takıma olan tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım onlar için sahada yüzde 100'ümüzü vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına poz veren 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra havalimanından ayrıldı. Jota Silva'nın sağlık kontrollerinin ardından transferin son gününde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maçın 8'ine ilk 11'de çıkan Jota, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Göreceğiz yıldız mı yoksa pili bitmiş el lambası mı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımkjd8ywgvv:

Daha oynamadı ki mutluluk duysun. Mutluluk duyacaktır ilerde oynadığında. Türkçe bilmeden haber yapıyosunuz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHALİL BAYINDIR:

BU İSPANYOLLARDA SİLVA BİZİM DİLDE YILMAZ OLUYOR GALİBA

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
