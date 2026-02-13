Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Avustralyalı sporcu Josie Baff, kadınlar snowboard kros kategorisinde altın madalya kazanarak, podyuma çıkan ilk Avustralyalı kadın oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kadınlar snowboard kros kategorisinde Avustralyalı Josie Baff, altın madalya aldı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 7. gününde kadınlar snowboard kros finalleri, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Final yarışında rakiplerini geride bırakan Josie Baff, altın madalyaya ulaştı. Baff, Milano-Cortina 2026'da podyuma çıkma başarısı gösteren ilk Avustralyalı kadın sporcu oldu.

Bu kategoride Çek Eva Adamczykova gümüş, İtalyan Michela Moioli ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
