Joshua King Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Khaleej ile Anlaştı

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Khaleej, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Suudi ekibinden yapılan açıklamada, "İlham verici bir yolculuk ve bitmeyen bir tutku, Joshua King yolculuğuna Suudi Arabistan Pro Lig'de devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Futbolculuk kariyerine Valerenga takımında başlayan 33 yaşındaki santrfor, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti. Sarı-lacivertli ekiple 54 maça çıkan Norveçli oyuncu, 12 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. - İSTANBUL