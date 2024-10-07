Jose Mourinho, sadece 9 dakika oynattığı yıldız futbolcunun biletini kesti

Sezona Jose Mourinho ile başlayan ve yıldız futbolcuları bir bir kadrosuna katan Süper Lig devi Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

Transfer döneminde Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği fakat Fenerbahçe'nin imzayı attırdığı genç yıldız Levent Mercan, sarı-lacivertlilerde istediğini bulamadı.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun da kadrosunda düşünmediği ve bu sezon takımda sadece 9 dakikada süre alan oyuncuyu ocak ayında kiralamayı düşünüyor.