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Jose Mourinho onay verdi! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Jose Mourinho onay verdi! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık
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Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında Dominik Livakovic ile sezon sonunda vedalaşabilir. Teknik Direktör Mourinho'nun da bu kararı onayladığı ve yönetime rapor verdiği iddia edildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun da yeni bir kaleci transferi için temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi hedefi için önemli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılığın yaşanabileceği belirtildi.

LIVAKOVIC İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Sarı-lacivertliler, Ağustos 2023'te kadrosuna kattığı Dominik Livakovic ile sezon sonunda vedalaşabilir. Fenerbahçe'nin Hırvat eldiven için teklif gelmesi durumunda satışına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

YERİNE KALECİ BİLE BAKIYORLAR

Mourinho'nun da Livakovic'in gönderilmesi yönünde yönetime rapor verdiği iddia edildi. 30 yaşındaki eldivenin Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun dünyaca ünlü bir kaleci transferi için temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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