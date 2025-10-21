Haberler

Jose Mourinho'nun yüzü Şampiyonlar Ligi'nde yine gülmedi

Jose Mourinho'nun yüzü Şampiyonlar Ligi'nde yine gülmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Newcastle United'a 3-0 mağlup oldu. Mourinho, takımının başında ikinci Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Newcastle United ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica karşı karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan maçı Newcastle United, 3-0 kazandı.

NEWCASTLE RAHAT KAZANDI

Maçı baştan sona üstün götüren Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Anthony Gordon ve 70 ile 83. dakikada Harvey Barnes kaydetti.

MOURINHO YİNE KAZANAMADI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Benfica'nın başında ikinci Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Jose Mourinho yine kazanamadı ve takımı 3 maç sonunda puansız kaldı. Newcastle United ise 6 puana yükseldi. Devler Ligi'nde bir sonraki maç haftasında Newcastle United, Athletic Bilbao ile sahasında karşılaşacak. Benfica, kendi evinde Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıISMAIL SAHA:

Adamı sozumona kendi seviyesine geri dondugune pişman ettiler??

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti

Farkında olmadan ünlü oyuncunun resimlerini çekti
Ahmet Minguzzi davasında verilen karar Sedat Peker'i çileden çıkardı

Minguzzi davasında verilen karar Sedat Peker'i çileden çıkardı
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti

Farkında olmadan ünlü oyuncunun resimlerini çekti
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekranlarının başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor

Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracaklar! Futbolun parlayan yıldızı Fas

Bu takım gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracak
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.