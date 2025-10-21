Jose Mourinho'nun yüzü Şampiyonlar Ligi'nde yine gülmedi

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Newcastle United ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica karşı karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan maçı Newcastle United, 3-0 kazandı.

NEWCASTLE RAHAT KAZANDI

Maçı baştan sona üstün götüren Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Anthony Gordon ve 70 ile 83. dakikada Harvey Barnes kaydetti.

MOURINHO YİNE KAZANAMADI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Benfica'nın başında ikinci Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Jose Mourinho yine kazanamadı ve takımı 3 maç sonunda puansız kaldı. Newcastle United ise 6 puana yükseldi. Devler Ligi'nde bir sonraki maç haftasında Newcastle United, Athletic Bilbao ile sahasında karşılaşacak. Benfica, kendi evinde Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.