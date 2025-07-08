Jose Mourinho'nun yeni yardımcıları belli oldu! Premier Lig'den takviye

Jose Mourinho'nun yeni yardımcıları belli oldu! Premier Lig'den takviye
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Jose Mourinho'nun yeni yardımcıları belli oldu! Premier Lig'den takviye
Haber Videosu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun 2025-26 sezonunda görev yapacak yeni yardımcıları belli oldu. Foti'den boşalan yardımcı antrenörlüğe Nottingham Forest takımında görev yapan Antonio Dias getirildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun 2025-26 sezonunda görev yapacak yeni yardımcıları belli oldu.

MOURINHO'NUN YENİ EKİBİ

Sarı-lacivertli kulüpte Mourinho'nun ekibine katılan isimler Antonio Dias, Joao Tralhao ve Pedro Machado oldu.

Geçen sezonun sonunda Mourinho, Süper Lig'de Konyaspor maçı sonrası katıldığı basın toplantısında kadrosunda bazı ayrılıkların olacağını bildirmişti. Fenerbahçe'de yeni sezonun planlamaları devam ederken Mourinho'nun ekibinden Salvatore Foti, Giovanni Cerra ve Luca Fatiga ile yollar ayrıldı.

PREMIER LİG'DEN TAKVİYE

Portekizli teknik adamın uzun süredir birlikte çalıştığı kondisyoner Antonio Dias yeniden Mourinho'nun ekibine dahil oldu. Dias son olarak Nottingham Forest takımında Nuno Espirito Santo'nun birinci yardımcı antrenörü olarak görev aldı. Öte yandan Joao Tralhao ve Pedro Machado da teknik heyete katıldı ve sezonun bugünkü ilk antrenmanında yer aldı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik kadro yapılanması bu isimlerle birlikte şekillenmiş oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok

Ayşe Barım davasında tanık olarak kürsüye çıktı! İşte sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF yabancı kuralında değişikliğe gitti

TFF yabancı kuralını değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.