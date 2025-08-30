Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdular

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdular
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den ayrılan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun yeni adresi İngiltere olacak. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Mourinho'nun West Ham veya Nottingham takımlarından birine geçeceği öne sürülüyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

15 MİLYON EUROYA YAKIN TAZMİNAT ALACAK

Jose Mourinho, kariyerinde takımlardan sade Porto ve İnter'den kendi isteğiyle ayrıldı. Portekizli hoca Chelsea (2 kez), Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'dan kovularak tazminat aldı. Fenerbahçe de bundan kurtulamadı. Sarı-Lacivertliler, Mourinho ve ekibinin kalan 9 aylık alacaklarını ve primlerini ödeyecek. Bu rakamın muhtemel şampiyonluk primleri nedeniyle 15 milyon euroyu bulacağı öne sürüldü. Sözleşmedeki madde gereği tecrübeli hoca başka bir takımla anlaşsa bile bu parayı alacak.

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

Yaklaşık 1 hafta önce İngiliz basınında, Nottingham'ın Jose Mourinho ile temasa geçtiği öne sürülmüştü. Aynı dönemde Portekizli teknik adam da yönetime karşı açıklamalarının dozunu artırmıştı.

Dün The Sun'da yer alan haberde, Nuno Espirito Santo'nun Nottingham'dan ayrılacağı ve yerine Mourinho'nun getirileceği öne sürüldü. İngiltere'den bir başka iddia ise West Ham'ın, geçen sezondan beri çok kötü sonuçlar alan Graham Potter'ı kovup yerine Jose Mourinho'yu getireceği yönünde. Dünyaca ünlü teknik adam birçok açıklamasında Premier Lig'e dönmek istediğini söylemişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Türkiye, Gazze'ye neden havadan yardım götürmüyor? CHP lideri Özel sordu, Bakan Fidan yanıtladı

Özel merak edilen soruyu sordu, Bakan Fidan söz alıp yanıtladı
90 yıl önce bugün! Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntüleri

90 yıl önce bugün! Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntüleri
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin

AK Partili başkandan jandarmaya hakaret: Pisliksin
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

morinho gibi bi adamı bile harcadık fenere büyü yapılmış tüm yıldızlar fenere gelse yine şampiyon olamaz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde kaza geçiren İrem Helvacıoğlu, düğüne boyunlukla geldi

"Felç kaldım sandım" demişti! Kazadan sonra ilk kez görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.