Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdular

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

15 MİLYON EUROYA YAKIN TAZMİNAT ALACAK

Jose Mourinho, kariyerinde takımlardan sade Porto ve İnter'den kendi isteğiyle ayrıldı. Portekizli hoca Chelsea (2 kez), Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'dan kovularak tazminat aldı. Fenerbahçe de bundan kurtulamadı. Sarı-Lacivertliler, Mourinho ve ekibinin kalan 9 aylık alacaklarını ve primlerini ödeyecek. Bu rakamın muhtemel şampiyonluk primleri nedeniyle 15 milyon euroyu bulacağı öne sürüldü. Sözleşmedeki madde gereği tecrübeli hoca başka bir takımla anlaşsa bile bu parayı alacak.

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

Yaklaşık 1 hafta önce İngiliz basınında, Nottingham'ın Jose Mourinho ile temasa geçtiği öne sürülmüştü. Aynı dönemde Portekizli teknik adam da yönetime karşı açıklamalarının dozunu artırmıştı.

Dün The Sun'da yer alan haberde, Nuno Espirito Santo'nun Nottingham'dan ayrılacağı ve yerine Mourinho'nun getirileceği öne sürüldü. İngiltere'den bir başka iddia ise West Ham'ın, geçen sezondan beri çok kötü sonuçlar alan Graham Potter'ı kovup yerine Jose Mourinho'yu getireceği yönünde. Dünyaca ünlü teknik adam birçok açıklamasında Premier Lig'e dönmek istediğini söylemişti.