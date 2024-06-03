Jose Mourinho'nun imza töreni Avrupa basınında

İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Ülker Stadyumu'nda taraftarlara açık gerçekleştirilen imza töreni Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Taraftarlara açık olan imza törenine on binlerce kişi katıldı. Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulunun da hazır bulunduğu imza törenini Avrupa basınında birçok kurum ve kuruluş yakından takip etti. Dün gerçekleştirilen imza töreni ve Jose Mourinho'nun resmi sözleşmeyi imzalamasına dair Avrupa basınında bazı gazete ve internet sayfalarının attığı manşetler şu şekilde;

RMC SPORT

"Jose Mourinho, Fenerbahçe ile sözleşmesini stadyumun ortasında çılgın kalabalığın önünde imzaladı"

KICKER

"Bu forma benim tenim. Mourinho, Fenerbahçe'ye imza attı"

CORRIERE DELLO SPORT

"Stadyumdaki taraftarlar sevinçten çılgına döndü"

SKYSPORTS

"Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kahramanca karşılandı"

DETELEGRAAF

"Fenerbahçe taraftarları, Jose Mourinho'yu bir kahraman olarak karşılıyor"

BBCSPORT

"Pazar günü İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda sahaya kurulan dev bir sahnede gerçekleştirilen imza törenini binlerce kişi izledi"