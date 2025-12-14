Haberler

Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri

Güncelleme:
Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho'dan transferde Fenerbahçe hamlesi geldi. Portekizli teknik adam, yönetimden Youssef En-Nesyri transferini istedi.

  • Jose Mourinho'nun transfer hedefi Fenerbahçeli futbolcu Youssef En-Nesyri'dir.
  • Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için en az 20 milyon euro transfer ücreti beklemektedir.
  • Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 77 maçta 38 gol ve 8 asistlik performans göstermiştir.

Portekiz Ligi takımlarından Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, transferde gözünü eski takımı Fenerbahçe'ye çevirdi.

MOURINHO'NUN HEDEFİ EN-NESYRI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho'nun transferdeki hedefi, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri oldu. Benfica yönetimi, Portekizli teknik adamın raporuyla Youssef En-Nesyri'ye yöneldi.

TEKLİF HER AN GELEBİLİR

Haberde, Portekiz ekibinin Faslı golcü için sarı-lacivertlilerin her an kapısını çalabileceği aktarılırken, Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünden en az 20 milyon euro'luk bir gelir beklediği kaydedildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de toplamda 77 maça çıkan deneyimli oyuncu, 38 gol ile 8 asistlik skor katkısı üretmeyi başardı.

Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Yorumlar (5)

tamer durmaz:

Alın alınhemen alın

ademsakarr:

sat sat sat koy a… sat

Hasan YILDIZ:

Fener yeteri kadar değerlendiremiyor bu oyuncuyu , belki benfica kendine iyi gelir

coskun oymak:

Anlaştık hayırlı olsun

2y5bybvm56:

habere bak CHP zihniyeti tam

