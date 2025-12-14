Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri
Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho'dan transferde Fenerbahçe hamlesi geldi. Portekizli teknik adam, yönetimden Youssef En-Nesyri transferini istedi.
- Jose Mourinho'nun transfer hedefi Fenerbahçeli futbolcu Youssef En-Nesyri'dir.
- Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için en az 20 milyon euro transfer ücreti beklemektedir.
- Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 77 maçta 38 gol ve 8 asistlik performans göstermiştir.
Portekiz Ligi takımlarından Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, transferde gözünü eski takımı Fenerbahçe'ye çevirdi.
MOURINHO'NUN HEDEFİ EN-NESYRI
Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho'nun transferdeki hedefi, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri oldu. Benfica yönetimi, Portekizli teknik adamın raporuyla Youssef En-Nesyri'ye yöneldi.
TEKLİF HER AN GELEBİLİR
Haberde, Portekiz ekibinin Faslı golcü için sarı-lacivertlilerin her an kapısını çalabileceği aktarılırken, Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünden en az 20 milyon euro'luk bir gelir beklediği kaydedildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de toplamda 77 maça çıkan deneyimli oyuncu, 38 gol ile 8 asistlik skor katkısı üretmeyi başardı.