Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri

Portekiz Ligi takımlarından Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, transferde gözünü eski takımı Fenerbahçe'ye çevirdi.

MOURINHO'NUN HEDEFİ EN-NESYRI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho'nun transferdeki hedefi, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri oldu. Benfica yönetimi, Portekizli teknik adamın raporuyla Youssef En-Nesyri'ye yöneldi.

TEKLİF HER AN GELEBİLİR

Haberde, Portekiz ekibinin Faslı golcü için sarı-lacivertlilerin her an kapısını çalabileceği aktarılırken, Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünden en az 20 milyon euro'luk bir gelir beklediği kaydedildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de toplamda 77 maça çıkan deneyimli oyuncu, 38 gol ile 8 asistlik skor katkısı üretmeyi başardı.