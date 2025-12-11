Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet
Uefa Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Benfica ile Napoli karşı karşıya geldi. Estadio Da Luz'da oynanan maçı Benfica, 2-0'lık skorla kazandı.
HER İKİ YARIDA DA BİRER GOL
Portekiz temsilcisi Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Richard Rios ve 49. dakikada Leandro Barreiro kaydetti.
İLK 24 YOLUNDA KRİTİK 3 PUAN
Bu sonuçla birlikte puanını 6'ya yükselten Benfica, ilk 24 yolunda umutlarını korudu. Napoli ise 7 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Benfica, Juventus deplasmanına gidecek. Napoli, Danimarka deplasmanında Kopenhag'a konuk olacak.