Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, sahasında Napoli'yi 2-0 mağlup etti ve ilk 24 umutlarını sürdürdü.

  • Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Napoli'yi 2-0 mağlup etti.
  • Benfica'nın golleri 20. dakikada Richard Rios ve 49. dakikada Leandro Barreiro tarafından atıldı.
  • Bu galibiyetle Benfica'nın puanı 6'ya yükseldi ve Napoli'nin puanı 7'de kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Benfica ile Napoli karşı karşıya geldi. Estadio Da Luz'da oynanan maçı Benfica, 2-0'lık skorla kazandı.

HER İKİ YARIDA DA BİRER GOL

Portekiz temsilcisi Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Richard Rios ve 49. dakikada Leandro Barreiro kaydetti.

İLK 24 YOLUNDA KRİTİK 3 PUAN

Bu sonuçla birlikte puanını 6'ya yükselten Benfica, ilk 24 yolunda umutlarını korudu. Napoli ise 7 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Benfica, Juventus deplasmanına gidecek. Napoli, Danimarka deplasmanında Kopenhag'a konuk olacak.

