Jose Mourinho'nun başı büyük dertte! Porto maçının ertelenmesi gündemde

Portekiz Ligi'nin dev karşılaşması Porto- Benfica maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Benfica'da birçok futbolcu ve teknik heyet üyesi hastalanırken, teknik direktör Jose Mourinho'nun da virüse yakalandığı öğrenildi.

MOURINHO HASTALIĞINI İTİRAF ETTİ

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Mourinho, hafta içinde Chelsea ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi yüksek ateş ve grip benzeri semptomlar yaşadığını itiraf etti. Tecrübeli teknik adamın yanı sıra, teknik heyetteki isimler ve birçok futbolcu da aynı virüse yakalandı.

PORTO MAÇI ÖNCESİ TEDİRGİNLİK

Benfica'da hastalık nedeniyle Porto derbisi öncesi hazırlıklar aksadı. Kulüpte virüsün daha fazla futbolcuya bulaşmasından endişe ediliyor. Sağlık ekibinin durumu yakından takip ettiği aktarıldı.

ERTELEME GÜNDEME GELDİ AMA...

Basında yer alan bilgilere göre Porto - Benfica maçının ertelenmesi ihtimali gündeme gelse de, Benfica yönetimi şu an için böyle bir başvuruda bulunmayı düşünmüyor. Portekiz kurallarına göre bir takımın sahaya çıkacak en az 13 oyuncusu (bir kaleci dahil) bulunmadığı takdirde maç ertelenebiliyor.