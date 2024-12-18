Jose Mourinho'nun "3 tane olsa hepsini oynatırım" dediği yıldıza çuvalla para teklif ettiler

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun en beğendiği oyuncuların başında gelen Sebastian Szymanski için transfer girişimleri başladı.

Mourinho'nun "3 tane olsa hepsini oynatırım" dediği Sebastian Szymanski için İtalyan ekibi, İstanbul'a geldi. Mourinho'nun takımda en çok beğendiği oyuncuların başında gelen Szymanski için gelen teklif Portekizli çalıştırıcının keyfini kaçırdı.

İTALYAN EKİBİ İSTİYOR

Tuttomercato'da yer alan habere göre Fiorentina, Sebastian Szymanski için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilere bu transfer için ciddi olduğunu belirten Fiorentina yetkilileri, sarı-lacivertlilere 10 milyon Euro'nun üstünde bir teklif yaptı. Devre arasında bu görüşmeler hız kazanacak ve daha da ciddileşecek.