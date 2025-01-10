Jose Mourinho maç sonu rakip takımla toplantı yaptı

Süper Lig devi Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 sarı-lacivertliler kazandı.

RAKİP OYUNCULARDAN ALKIŞ ALDI

Mücadeleye damga vuran anlar ise maç sonunda yaşandı. Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşmaya U19 ile çıkan Kasımpaşa ekibi ile saha içinde kısa bir toplantı yaptı. Portekizli hocanın, rakibini tebrik ettiği öğrenilirken genç isimlerden de alkış aldı.

Maçın ardından konuşan Jose Mourinho "Kasımpaşalı futbolculara saygı duymalıydık. Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe" ifadelerini kullandı.

"KAYBEDERSEK TSUNAMİ ETKİSİ YARATIR"

Takımını da değerlendiren başarılı antrenör, "Maçtan önce futbolcularıma 'Kazanacak hiçbir şeyimiz yok ama kaybedersek sonuç İstanbul'da tsunami etkisi yaratır!' dedim. Oyuncularım sahada farklı oynamayı öğrenmeli. Ben buna taktiksel kültür diyorum. Modern futbol böyle. Sabit olan hiçbir şey yok. Futbol yıllar önceki gibi değil. Yıllar önce bu takım bu sistemle oynuyor denirdi, artık öyle değil. Dinamikler değişince oyuncularım farklı şeyler yapabilmeli" dedi. Yabancı VAR için de konuşan Portekizli teknik adam "Eskisinden kötü olamaz, imkansız, imkansız! Pozitif bakıyorum. Ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.