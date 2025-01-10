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Jose Mourinho maç sonu rakip takımla toplantı yaptı

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından rakip ekiple saha içinde bir toplantı yaptı. Kasımpaşa'nın genç oyuncuları, Mourinho'nun konuşmasının ardından deneyimli teknik adamı alkışladılar.

Süper Lig devi Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 sarı-lacivertliler kazandı.

RAKİP OYUNCULARDAN ALKIŞ ALDI

Mücadeleye damga vuran anlar ise maç sonunda yaşandı. Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşmaya U19 ile çıkan Kasımpaşa ekibi ile saha içinde kısa bir toplantı yaptı. Portekizli hocanın, rakibini tebrik ettiği öğrenilirken genç isimlerden de alkış aldı.

Maçın ardından konuşan Jose Mourinho "Kasımpaşalı futbolculara saygı duymalıydık. Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe" ifadelerini kullandı.

"KAYBEDERSEK TSUNAMİ ETKİSİ YARATIR"

Takımını da değerlendiren başarılı antrenör, "Maçtan önce futbolcularıma 'Kazanacak hiçbir şeyimiz yok ama kaybedersek sonuç İstanbul'da tsunami etkisi yaratır!' dedim. Oyuncularım sahada farklı oynamayı öğrenmeli. Ben buna taktiksel kültür diyorum. Modern futbol böyle. Sabit olan hiçbir şey yok. Futbol yıllar önceki gibi değil. Yıllar önce bu takım bu sistemle oynuyor denirdi, artık öyle değil. Dinamikler değişince oyuncularım farklı şeyler yapabilmeli" dedi. Yabancı VAR için de konuşan Portekizli teknik adam "Eskisinden kötü olamaz, imkansız, imkansız! Pozitif bakıyorum. Ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Jose Mourinho maç sonu rakip takımla toplantı yaptı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (36)

Haber YorumlarıG Ergün:

Sana ne oluyo arkadaş madem cpk centilmensin Kadıköy de Galatasaray yendikten sonra da kaçmasaydın yada bu maç yenilseydin yine gidip bu şekilde konuşurmuydun...

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

cin con kudurmaya başladı var hakemleri gitti beleş penaltılar bitti diye kudurun

Yorum Beğen156
Yorum Beğenme278
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Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

ya işte paf takımla çıktılar rakıp rahat yendıler onun için,bak nıye seslerı çıkmadı yönetımın.utanmazlar.

Yorum Beğen174
Yorum Beğenme108
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Haber YorumlarıKenan Bey:

ne var bunda ma. anlaştıkları gibi 3 0 bitti

Yorum Beğen162
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Haber YorumlarıBurak:

Şovmen seni :))

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Haber YorumlarıMurat OKUYAN:

Şike araştırılmalı. En iyi gizlenen şey en gözönünde olandır

Yorum Beğen128
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Haber YorumlarıMustafa Yasemin Yılmaz:

ya bu Fenerbahçe hakikaten boş bir takımmış. kupaya katılacağını son dakika söylüyor rakibi U19 takımı ile çıkıyor sahaya sonra 3-0 yenince de rakibi tebrik ediyorlar a takımla çıksaydı da 3 0 5 0 yenseydiniz keşke. şimdi siz böyle kazanınca hakkınızda adaletle mi kazandınız sanıyorsunuz kendinizi. sen a takımla çıkıyorsun karşındaki oyuncuların kaç tanesi a takımla ilk 11'de sahaya çıkmış. her zaman mağdur oynuyorsunuz.

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Haber YorumlarıMehmet Mandal:

Fenerbahçe as takımı, fenerbahçe u19 ile maç yaptı da bizim mi haberimiz yok?

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Haber YorumlarıÖMER CAN:

Kasımpaşa takımının kuruluş sebebi belli Fenerbahçenin alt takımlarından sonuç her zaman aynı.

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıAmokachi:

Arena' da da biz sana toplantı yapacağız.

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme22
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Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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