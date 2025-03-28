Jose Mourinho: Maç sırasında benim arkadaşım yoktur

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MAÇLAR SIRASINDA BENİM ARKADAŞIM YOKTUR"

Bodrum FK çalıştırıcısı Jose Morais hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Maçtan önce benim çok iyi bir arkadaşım, maçtan sonra öyle olmaya devam edecek. Maçlar sırasında benim arkadaşım yoktur. Kendisi harika bir iş çıkartıyor. Benim için sürpriz olmadı. Kendisi çok tecrübeli, çok iyi bir teknik direktör. O yüzden benim için sürpriz olmadı"ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı son olarak, "Hazırlıklar bizim için zorluydu, farklı gruplar halinde çalıştık. Bright en son gelen isimdi, dün gece direkt Bodrum'a geldi. Ondan önce Faslı futbolcular geldi. Türk oyuncular, salı günü geldi. Bizim için hazırlık aşaması bu nedenlerden zordu. Milli takıma gitmeyen oyuncuları da değerlendirebiliriz diye düşündük. Maçı kazanabilmek için bir puzzle yaratmamız gerekiyordu. Aynı zamanda kulübede de maçı kazanmak için oyuncularımız var" dedi.