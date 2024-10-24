Jose Mourinho kırmızı kart gördü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Manchester United'i konuk etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, ikinci yarıda takımını yalnız bıraktı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ve ikinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Youssef En Nesyri ile beraberlik golünü buldu. Sarı-lacivertli takımda bu golün sevinci yaşanırken teknik direktör Jose Mourinho, oyundan atıldı. 57. dakikada Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Bright Osayi-Samuel, Manuel Ugarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Clement Turpin'e penaltı itirazlarında bulundu.

MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Hakem Turpin, itirazların ardından 59. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi. Penaltı itirazları olan pozisyon için bir süre daha VAR ile konuşan Turpin, devam kararında kaldı.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: TRT 1