Jose Mourinho İstanbul'dan Ayrıldı
Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul Havalimanı'na gelerek, Portekiz'e hareket eden uçağa bindi. Mourinho, basın mensuplarıyla konuşmadan havalimanında futbolseverlerle fotoğraf çektirdi.

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul'dan ayrıldı.

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi feshedilen Portekizli teknik adam, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Mourinho, İstanbul'dan Portekiz'e hareket edecek uçağa bindi.

Mourinho, havalimanında fotoğraf isteğinde bulunan futbolseverleri de kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Portekizli teknik adamın yanında antrenörlerinden bazılarının da bulunduğu dikkati çekti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
