İsmail Kartal'ın göz bebeği olan yıldızın biletini Jose Mourinho kesti
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, İsmail Kartal döneminin vazgeçilmez isimlerinden biri olan yıldız futbolcu Djiku'nun ayrılığı gündemde. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bu konuda kararını verdiği ve futbolcunun kulüp aradığı belirtildi.
Yeni sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun bir ayrıılıkla ilgili kararını verdiği belirtildi. İsmail Kartal döneminin vazgeçilmezlerinden olan Alexander Djiku'nun kendisine kulüp aradığı iddia edildi.
İSMAİL KARTAL VAZGEÇMİYORDU
Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan 30 yaşındaki stoper, Mourinho'nun sisteminde kendine yer bulamadı. Djiku'nun menajeri aracılığıyla kulüp aradığı ve Rennes ile Marsilya'nın futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.