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Jose Mourinho herkesin eleştirdiği futbolcuyu öve öve bitiremedi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag galibiyetinden sonra basın toplantısında konuştu. Fenerbahçe taraftarının zaman zaman eleştirdiği Samet Akaydin'i öven Portekizli antrenör, "Bir futbolcu, hocası ona şans verdiğinde oynayarak para kazanır. Konuşarak, ağlayarak ya da menajerini gazetelere konuşturup sorun yaratarak para kazanılmaz. Samet ilk günden itibaren sıkı şekilde çalıştı, fırsatın gelmesini bekledi" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 yenerek Avrupa Ligi'nde önemli bir galibiyet elde ettikten sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mourinho, AZ Alkmaar deplasmanındaki oyunla bu maçı kıyaslamanın "kıyaslanamaz" olduğunu vurguladı. Slavia Prag maçında oyuncularının, Avrupa'da üst tura çıkma baskısını hissettiklerini belirten Mourinho, "Bugün en azından puan almamız gerektiğini biliyorduk. Oyuncularım da bunun bilinciyle maça çıktı. İlk yarıda rakibimize 2-3 pozisyon verdik. İkinci yarıda ise takım daha dengeli ve özgüvenliydi" dedi.

Mourinho, Samet Akaydin'in bu sezon Avrupa'daki ilk maçını oynadığını ve takımın hücum hattındaki oyuncuların önemini vurguladı. Dzeko, En-Nesyri ve Cenk Tosun'un çok değerli futbolcular olduğunu belirten Mourinho, "Gerçekten elimde çok iyi 3 forvet var. Dzeko ile En-Nesyri'yi maç planına ve içinde bulunduğumuz duruma göre kullanmaya çalışıyorum. Goller atıyorlar ama gol dışında yaptıkları da harika" ifadelerini kullandı.

SAMET'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Mourinho, Samet Akaydin'i örnek göstererek, başarılı olmanın yolu olarak çalışmayı öne çıkardı. "Bir futbolcu, hocası ona şans verdiğinde oynayarak para kazanır. Konuşarak, ağlayarak ya da menajerini gazetelere konuşturup sorun yaratarak para kazanılmaz. Samet ilk günden itibaren sıkı şekilde çalıştı, fırsatın gelmesini bekledi" dedi. Ayrıca, Samet'in son üç maçta üst seviyede oynadığına dikkat çeken Mourinho, "Onun adına gerçekten çok mutluyum" dedi.

Jose Mourinho herkesin eleştirdiği futbolcuyu öve öve bitiremedi
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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