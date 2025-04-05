Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi
Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada

Gişelerde 4 kişinin feci şekilde can verdiği kaza anı kamerada
Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı

Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler

650 kişiyi böyle zehirlediler! O dönerciden skandal görüntüler

Jose Mourinho Galatasaray maçı sonrası 3 isme neşteri vurdu

Jose Mourinho Galatasaray maçı sonrası 3 isme neşteri vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tecrübeli teknik adam Jose Mourinho, Galatasaray yenilgisinin ardından Trabzonspor maçı için kadroda değişikliklere gidiyor. İrfan Can Eğribayat, Talisca ve Çağlar Söyüncü'yü yedek kulübesine çekecek olan Mourinho, kalede Hırvat kaleci Livakovic, stoperde Mert Müldür ve forvette ise Edin Dzeko'ya görev verecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray mağlubiyetinin ardından takıma neşteri vurmaya hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcının, Trabzonspor maçında 3 futbolcuyu yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.

NEŞTERİ VURDU

Teknik Direktör Jose Mourinho, Galatasaray yenilgisinin sorumlusu olarak gördüğü isim- lere neşteri vurmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, yarınki kritik Trabzonspor maçında 3 oyuncuyu yedek kulübesine çekecek. İrfan Can Eğribayat, Talisca ve Çağlar Söyüncü'ye ilk 11 yolu kapandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Jose Mourinho, Trabzonspor maçında İrfan Can Eğribayat, Talisca ve Çağlar Söyüncü'ye ilk 11'de şans vermeyecek. Mourinho kalede Hırvat kaleci Livakovic, stoperde Mert Müldür ve forvette ise Edin Dzeko'ya görev verecek. Jose Mourinho, olaylı Galatasaray derbisinde hakeme hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fred'in de Trabzonspor maçında oynamama ihtimaline karşılık Dusan Tadic'i hazırlıyor.

Savunmada Mert Müldür-Skriniar-Yusuf Akçiçek üçlüsü görev yapacak. Orta saha merkezde Amrabat-Szymanski ikilisi oynayacak, kanatlarda ise Oğuz Aydın ile Kostic yer alacak. Tadic 10 numarada forma giyerken, forvette de Dzeko-En Nesyri ikilisi gol arayacak.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBurak Kaba:

tadic siz dzekosuz gol atmamız pozisyona girmemiz imkansız bu sezon öylede böylede bu topçularla olucak herşey

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Bence Mosmorinyo kendine bi neşter vursun.belki kalbindeki irin cemaat akar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

O paralar ile ne takım kurulurdu da, birileri bu işleri ayarlaamıyorlar işte. Iyi olanları gönderir, yerine neler almaya çalışırsınız. Bir Fenerbahçeli olarak takımın ruhsuz oyunculardan oluştuğunu görmek çok üzücü. Profosyenellik başka, oyunculuk başka. Yazık oldu tüm emeklere.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPunisher:

bitmisin okeye dönüyorsun cümle alem biliyor tazminata oynadığını.senden bir cacık olmaz sana iş veren takımda da akıl yok.ben yönetici olsam sana ekibine fazla maaş vermem geçmişinin kaymağını yiyorsun bitik morinho

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Mourınho takkm top oynamıyor bence sen istifa et olmadı beceremedin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Ant:

Morinho =koca çirkef bir balon.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.